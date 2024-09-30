В Одесі управління замовило ремонт на 1 млн грн у свого колишнього начальника

Одеські катакомби. Фото: odessakatakomby.com

Управління інженерного захисту та розвитку узбережжя Одеської міськради уклало договір на укріплення катакомб під житловим будинком на вулиці Розумовській, 42. Проводити роботи буде фірма колишнього керівника управління.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що робитимуть

У будинку, що стоїть на катакомбах, руйнуються несучі стіни. Щоби цьому запобігти, вирішили провести протиаварійні заходи під землею. Роботи мають бути виконані до 18 жовтня. Підрядник отримає 1,39 млн грн.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот Prozorro

Хто робитиме

Закупівлю провели без використання електронної системи. Виконавцем обрали фірму "Одесгірбуд плюс". За даними системи YouControl, власником підприємства є Вадим Андрусишин. Зазначимо, що з 2011 по 2016 роки він очолював Управління інженерного захисту та розвитку узбережжя.

Інформація про підрядник. Фото: скриншот YouControl

Нагадаємо, Одеська мерія хоче відремонтувати дороги у місті за 16,5 млн грн.

Також на Одещині заплатять 80 млн грн за будівництво укриття у ліцеї.