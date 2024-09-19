У будинку на Софіївській встановлюють тимчасовий дах

Дах постраждалого від пожежі будинку на Софіївській. Фото: скриншот

Будинок на вулиці Софіївській, 6, який цього літа пережив дві руйнівні пожежі, вирішили законсервувати. Роботи вже почалися. Міським службам допомагають благодійники.

Про це розповів у Tik-Tok голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов.

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Закривають дах

За словами чиновника, головне завдання зараз — законсервувати будинок.

"Дуже дякую всім, хто працював цей місяць, розробляли деякі кроки, і сьогодні вже почали роботи з закриття цього даху", — говорить Марат Корольов.

Наразі у будинку встановлюють тимчасовий дах.

Посадовець також подякував благодійному фонду "10 квітня" за підтримку.

Трагічні пожежі

Перша пожежа у будинку на Софіївській, 6 сталася 30 липня. За повідомленням ДСНС, скоріше за все, причиною загоряння став аварійний режим роботи електрообладнання у районі електричного щитка.

Рятувальники працювали дві години, троє з них — двоє працівників ДСНС та волонтер Асоціації добровільних пожежників — отримали травми. Один з постраждалих, помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центра Володимир Александрюк, отримав опіки 75% тіла і помер у лікарні.

Через два тижні, 14 серпня, будинок зайнявся вдруге. Цього разу — через необережне поводження з вогнем спалахнула пожежа на третьому поверсі. На сьогодні у будинку відсутній дах, у квартирах немає води, газу та світла.