В доме на Софиевской устанавливают временную крышу

Крыша пострадавшего от пожара дома на Софиевской. Фото: скриншот

Дом на улице Софиевской, 6, который этим летом пережил два разрушительных пожара, решили законсервировать. Работы уже начались. Городским службам помогают благотворители.

Об этом рассказал в Tik-Tok глава Приморской районной администрации Марат Королев.

Читайте также:

Закрывают крышу

По словам чиновника, главная задача сейчас – законсервировать дом.

"Очень спасибо всем, кто работал в этот месяц, разрабатывали некоторые шаги, и сегодня уже начали работы по закрытию этой крыши", — говорит Марат Королев.

Сейчас в доме устанавливается временная крыша.

Чиновник также поблагодарил благотворительный фонд "10 апреля" за поддержку.

Трагические пожары

Первый пожар в доме на Софиевской, 6 произошел 30 июля. По сообщению ГСЧС, скорее всего, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования в районе электрического щитка.

Спасатели работали два часа, трое из них - двое работников ГСЧС и волонтер Ассоциации добровольных пожарных - получили травмы. Один из пострадавших, помощник начальника очередной смены оперативно-координационного центра Владимир Александрюк, получил ожоги 75% тела и скончался в больнице.

Через две недели, 14 августа, дом занялся вторично. На этот раз из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар на третьем этаже. На сегодняшний день в доме отсутствует крыша, в квартирах нет воды, газа и света.