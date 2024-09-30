В Одессе управление заказало ремонт на 1 млн грн у своего бывшего начальника

Одесские катакомбы. Фото: odessakatakomby.com

Управление инженерной защиты и развития побережья Одесского горсовета заключило договор на укрепление катакомб под жилым домом по улице Разумовской, 42. Проводить работы будет фирма бывшего руководителя управления.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что будут делать

В стоящем на катакомбах доме разрушаются несущие стены. Чтобы это предотвратить, решили провести противоаварийные мероприятия под землей. Работы должны быть выполнены до 18 октября. Подрядчик получит 1,39 млн грн.

Объявление о тендере. Фото: скриншот Prozorro

Кто будет делать

Закупку произвели без использования электронной системы. Исполнителем избрали фирму "Одесгирбуд плюс". По данным системы YouControl, владельцем предприятия является Вадим Андрусишин. Отметим, что с 2011 по 2016 год он возглавлял Управление инженерной защиты и развития побережья.

Информация о подрядчике. Фото: скриншот YouControl

Напомним, Одесская мэрия хочет отремонтировать дороги в городе за 16,5 млн. грн.

Также в Одесской области заплатят 80 млн грн за строительство укрытия в лицее.