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В Одессе управление заключило договор на 1 млн с фирмой своего экс-начальника

30 сентября 2024 13:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе управление заказало ремонт на 1 млн грн у своего бывшего начальника
Одесские катакомбы. Фото: odessakatakomby.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Управление инженерной защиты и развития побережья Одесского горсовета заключило договор на укрепление катакомб под жилым домом по улице Разумовской, 42. Проводить работы будет фирма бывшего руководителя управления.

Об этом Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что будут делать

В стоящем на катакомбах доме разрушаются несущие стены. Чтобы это предотвратить, решили провести противоаварийные мероприятия под землей. Работы должны быть выполнены до 18 октября. Подрядчик получит 1,39 млн грн.

В Одессе управление заключило договор на 1 млн с фирмой своего экс-начальника - фото 1
Объявление о тендере. Фото: скриншот Prozorro

Кто будет делать

Закупку произвели без использования электронной системы. Исполнителем избрали фирму "Одесгирбуд плюс". По данным системы YouControl, владельцем предприятия является Вадим Андрусишин. Отметим, что с 2011 по 2016 год он возглавлял Управление инженерной защиты и развития побережья.

В Одессе управление заключило договор на 1 млн с фирмой своего экс-начальника - фото 2
Информация о подрядчике. Фото: скриншот YouControl

Напомним, Одесская мэрия хочет отремонтировать дороги в городе за 16,5 млн. грн.

Также в Одесской области заплатят 80 млн грн за строительство укрытия в лицее.

Одесса ремонт тендер Новости Одессы реконструкция

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