В Одесской области тендер на 100 млн грн выиграла подозрительная фирма

В Балтскую больницу завозят оборудование. Фото: Иллюстративное/Facebook

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВО заключил договор о ремонте больницы в Балте с консорциумом "Авис". Подрядчику заплатят 100,4 млн. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что будут делать

По условиям тендера, подрядчик должен отремонтировать здание Балтской многопрофильной больницы на улице Ломоносова, 181. В частности, речь идет об утеплении фасада, замене окон, благоустройстве территории возле заведения. Работы должны быть завершены до конца следующего года. Профинансирует их Европейский инвестиционный банк.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Кто будет делать

Консорциум "Авис" по данным системы YouControl создан двумя одесскими фирмами, "СК Автострой" и "Инж-Строй".

Информация о консорциуме. Фото: скриншот

Первая из них, по данным издания "Антикоррупционное измерение", упоминается в расследовании НАБУ по преступной группировке Кауфмана — Грановского. Напомним, по версии следствия, эта организация специализировалась по коррупционным схемам незаконной приватизации коммунальной собственности Одессы.

Вторая фирма "Инж-Строй" принадлежит бывшему начальнику начальником отдела ЖКХ Овидиопольской райгосадминистрации Брониславу Цуркану. Мы писали, что недавно она получила подряд на ремонт роддома в Одессе на 175 млн грн. По оценкам расследователей стоимость работ может быть завышена на 10 млн грн.

Напомним, в Одессе управление заключило соглашение на 1 млн с фирмой своего эксначальника.

Также в Одессе объявили тендер по ремонту дорог на 16,5 млн.