В Одесской области тендер на 100 млн грн выиграла подозрительная фирма

Работы за 100 млн грн — больницу на Одесчине отремонтирует фигурант дела НАБУ
Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВО заключил договор о ремонте больницы в Балте с консорциумом "Авис". Подрядчику заплатят 100,4 млн. грн.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.
Что будут делать
По условиям тендера, подрядчик должен отремонтировать здание Балтской многопрофильной больницы на улице Ломоносова, 181. В частности, речь идет об утеплении фасада, замене окон, благоустройстве территории возле заведения. Работы должны быть завершены до конца следующего года. Профинансирует их Европейский инвестиционный банк.
Кто будет делать
Консорциум "Авис" по данным системы YouControl создан двумя одесскими фирмами, "СК Автострой" и "Инж-Строй".
Первая из них, по данным издания "Антикоррупционное измерение", упоминается в расследовании НАБУ по преступной группировке Кауфмана — Грановского. Напомним, по версии следствия, эта организация специализировалась по коррупционным схемам незаконной приватизации коммунальной собственности Одессы.
Вторая фирма "Инж-Строй" принадлежит бывшему начальнику начальником отдела ЖКХ Овидиопольской райгосадминистрации Брониславу Цуркану. Мы писали, что недавно она получила подряд на ремонт роддома в Одессе на 175 млн грн. По оценкам расследователей стоимость работ может быть завышена на 10 млн грн.
Напомним, в Одессе управление заключило соглашение на 1 млн с фирмой своего эксначальника.
Также в Одессе объявили тендер по ремонту дорог на 16,5 млн.
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