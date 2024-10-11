Одесскому катку купят генератор за 1,5 млн грн

Дети играют в хоккей в школе "Льдинка". Фото: ДЮСШ "Льдинка"

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках "Льдинка" объявила тендер на закупку дизельного генератора. За него готовы заплатить 1,48 млн грн.

Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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По тендерной документации мощность генератора должна быть не менее 275 кВт. Торги назначены на 17 октября, а поставить товар должны до Нового года.

Объявление о тендере. Фото: скриншот

По информации издания "Думская", деньги на покупку генератора выделяет Одесский областной совет после многочисленных обращений руководства школы и родителей спортсменов. Дело в том, что сегодня "Льдинка" — единственная функционирующая ледовая арена в городе, где могут тренироваться фигуристы и хоккеисты.

Отметим, что в начале октября школа уже проводила аукцион по покупке генератора. В нем приняли участие три фирмы. Впрочем, все предложения отклонили по разным причинам, поэтому торги были отменены.

Напомним, в Одесской области потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали.

Также ремонтом больницы в Одесской области займется фирма, фигурирующая в расследовании НАБУ.