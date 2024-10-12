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Ремонт фасада за 35 млн грн — на Одесчине новый тендер

12 октября 2024 12:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Дунайский институт в Измаиле объявил о капитальном ремонте корпуса
Здание Дунайского института Национального университета "Одесская морская академия". Фото: google.maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия" объявил торги по капитальному ремонту трехэтажного учебного корпуса в Измаиле. Стоимость контракта оценили более чем в 35 миллионов гривен.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Информация о торгах. Фото: скриншот

Ремонт института: какие работы проведут

Аукцион на проведение работ состоится 24 октября 2024 года. Общая сумма закупки — 35 640 153 грн. Средства возьмут из госбюджета. За эти деньги заменят кровлю, окна и двери, установят подсветки фасада, а также обустроят новую лестницу и крыльцо. Планируется также модернизация системы кондиционирования с использованием энергосберегающих технологий. Кроме того, будет проведено благоустройство территории у главного входа: асфальтное покрытие заменят тротуарной плиткой, а по периметру учебного корпуса будет устроен слой гидроизоляции.

Больше о ремонте Дунайского института

Отметим, что весной учебное заведение уже подписало контракт на 16 миллионов гривен для выполнения текущего ремонта этого же корпуса. Работы должны быть завершены до 30 ноября.

Ремонт фасада за 35 млн грн - на Одесщине новый тендер - фото 2
Данные об аукционе. Фото: скриншот

Напомним, для одесского катка купят генератор почти за 1,5 млн грн.

Также ремонтом больницы в Одесской области займется фирма, фигурирующая в расследовании НАБУ.

Одесса тендер Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы закупки

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