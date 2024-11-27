Скандальный директор порта Черноморск возвращается в должность

Руководитель порта Черноморск Максим Широков Фото: Elevatorist.com

Суд восстановил в должности скандального начальника Черноморского филиала Администрации морских портов Украины Максима Широкова. К тому же должностному лицу выплатят зарплату за время, когда он был отстранен. Объяснять свое решение судья отказался.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Шевченковского райсуда Киева.

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Решение суда

Максим Широков снова будет возглавлять порт Черноморска. Кроме того, предприятие оплатит ему 1,5 млн грн за время вынужденного прогула. По просьбе Министерства развития громад и территорий разъяснить мотивы такого решения суд ответил отказом.

Что известно о Максиме Широкове

Обновленный в должности руководитель порта фигурирует сразу в нескольких коррупционных скандалах. В 2016 году, когда он возглавлял порт Пивденный, НАБУ проводило обыски на предприятии. Речь шла о переплате 67 млн грн за дноуглубительные работы. Также СМИ обвиняли Максима Широкова в лоббировании интересов коммерческих фирм в ущерб порту.

В июле 2023 года Максима Широкова уволили с должности руководителя порта Черноморск за халатность.

Напомним, администрация порта Черноморск объявила тендер на 16 млн за очистку ото льда акватории. Также стало известно, что чиновники одного из портов Одесской области торговали справками о непригодности к службе.