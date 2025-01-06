В Ізмаїльському порту переплачували мільйони приватним фірмам

Кораблі в Ізмаїльському порту. Фото: Південь сьогодні

Посадовців держпідприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт" підозрюють у змові з приватними бізнесменами. За версією слідства, службовці купували техніку й замовляли ремонти у "потрібних" підприємців за завищеними цінами.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з ухвали Київського райсуду Одеси.

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Деталі справи

Йдеться про закупівлі та ремонт великої техніки протягом 2021-2022 років. Перемоги на тендерах здобували компанії "Транс-Сервіс-КТТ", "Компанія НТТ" і "Порт і флот". За даними слідства, за ремонт портального крану порт переплатив 618 тис. грн, за придбання автонавантажувачів — майже 3 млн грн, колісних тракторів — 4 млн грн.

Розслідування ведеться за статтею про розтрату майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цей злочин — вісім років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, закупівлі Ізмаїльського порту розслідує НАБУ. Детективи вважають, що через змову на тендерах приватний підприємець міг привласнити понад 39 млн грн.

Також ми писали, що Одеський порт придбав елітні автівки у брата одіозного бізнесмена Кауфмана.