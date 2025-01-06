В Измаильском порту переплачивали миллионы частным фирмам

Корабли в Измаильском порту. Фото: Юг сегодня

Чиновников госпредприятия "Измаильский морской торговый порт" подозревают в сговоре с частными бизнесменами. По версии следствия, служащие покупали технику и заказывали ремонты у "нужных" предпринимателей по завышенным ценам.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Киевского райсуда Одессы.

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Детали дела

Речь идет о закупках и ремонте крупной техники в течение 2021-2022 годов. Победы на тендерах одерживали компании "Транс-Сервис-КТТ", "Компания НТТ" и "Порт и флот". По данным следствия, за ремонт портального крана порт переплатил 618 тыс. грн, за приобретение автопогрузчиков — почти 3 млн грн, колесных тракторов — 4 млн грн.

Расследование ведется по статье о растрате имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения. Максимальное наказание за это преступление — восемь лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, закупки Измаильского порта расследует НАБУ. Детективы считают, что из-за сговора на тендерах частный предприниматель мог присвоить более 39 млн грн.

Также мы писали, что Одесский порт приобрел элитные машины у брата одиозного бизнесмена Кауфмана.