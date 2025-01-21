Одеська клініка уклала договорів без закупівель: деталі

Очна клініка Філатова в Одесі. Фото: ДУ "Інститут Філатова"

Одеський інститут Філатова, який спеціалізується на очних хворобах, уклав угоду на відведення стічних вод на суму 3,83 мільйона гривень. Переможцем закупівлі стало ТОВ "Інфокс".

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися на платформі державних закупівель Prozorro.

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Що планують зробити

За даними тендеру, закупівля проходила без використання електронної системи торгів. Тому єдиним учасником і переможцем стала ця компанія, яка має провести роботи з відведення:

120 тисяч метрів кубічних від самого інституту — Французький бульвар, 49/51.

10 тисяч метрів кубічних стічних вод з гуртожитку — Французький бульвар, 49/51.

6 тисяч метрів кубічних стічних вод від житлового будинку — Французький бульвар, 43.

Таким чином всього планується відведення 136 тисяч кубометрів стічних вод. Роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. А сама закупівля проведена в форматі без конкуренції, коли замовник напряму обирає постачальника та укладає з ним договір. Така процедура залишає поза увагою інших можливих учасників і вимагає лише звіту про укладену угоду.

Нагадаємо, дружина одеського депутата виграла велику кількість тендерів на харчування школярів.

Також ми писали, що закупівлі Ізмаїльського порту розслідує НАБУ. Детективи вважають, що через змову на тендерах приватний підприємець міг привласнити понад 39 млн грн.