Одесская клиника заключила договоров без закупок: детали

Глазная клиника Филатова в Одессе. Фото: ГУ "Институт Филатова"

Одесский институт Филатова, который специализируется на глазных болезнях, заключил договор на отвод сточных вод на сумму 3,83 миллиона гривен. Победителем закупки стало ООО "Инфокс".

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали на платформе государственных закупок Prozorro.

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Что планируют сделать

По данным тендера, закупка проходила без использования электронной системы торгов. Поэтому единственным участником и победителем стала эта компания, которая должна провести работы по отводу:

120 тысяч метров кубических от самого института — Французский бульвар, 49/51.

10 тысяч метров кубических сточных вод из общежития — Французский бульвар, 49/51.

6 тысяч метров кубических сточных вод от жилого дома — Французский бульвар, 43.

Таким образом всего планируется отвод 136 тысяч кубометров сточных вод. Работы должны быть завершены до конца 2025 года. А сама закупка проведена в формате без конкуренции, когда заказчик напрямую выбирает поставщика и заключает с ним договор. Такая процедура оставляет без внимания других возможных участников и требует только отчета о заключенном соглашении.

Напомним, жена одесского депутата выиграла большое количество тендеров на питание школьников.

Также мы писали, что закупки Измаильского порта расследует НАБУ. Детективы считают, что из-за сговора на тендерах частный предприниматель мог присвоить более 39 млн грн.