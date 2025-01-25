В Одесі облаштують інклюзивний пляж - де саме

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Понад 21 мільйон гривень планується витратити на благоустрій муніципального пляжу для інвалідів в Одесі. Його знову планують відкрити на 11 станції Великого фонтану, де за документами він розташовувався раніше.

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Міськради з питань соціальної політики та праці.

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На виділену суму планують поміняти асфальтове покриття проїзної частини, провести капітальний ремонт ділянок тротуару, пандусів, поручнів, тіньових навісів, санвузла та двох насосів водовідведення. Крім того, збираються розширити піщану зону та пробурити десять свердловин з метою інженерно-геологічних вишукувань. А також закупити парасольки та інше пляжне приладдя.

Інклюзивний пляж в Одесі

Про інклюзивний пляж згадали тільки зараз через велику кількість звернень з боку людей з інвалідністю. Проте слід зазначити, що за документами міська влада у 2019 році витратила 4 мільйони гривень на пандус, поручні та інші споруди для візочників на пляжі 11-ї станції Великого Фонтану. Оскільки обладнання не було закріплене за жодним комунальним підприємством, його не законсервували на зиму. Як наслідок частина споруд тоді змило у морі. Наразі ж чиновники знову планують виділення грошей з бюджету на благоустрій даної території.

Нагадаємо, в Одесі забудовник отримав документи на будівництво восьмиповерхового будинку біля інклюзивного пляжу. Також ми писали, що пляж одеської Чорноморки небезпечний