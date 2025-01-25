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В одесской мэрии вспомнили об инклюзивном пляже — что сделают

25 января 2025 12:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе обустроят инклюзивный пляж - где именно
Инклюзивный пляж в Одессе. Фото: Новости.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Более 21 миллиона гривен планируется потратить на благоустройство муниципального пляжа для инвалидов в Одессе. Его снова планируют открыть на 11 станции Большого фонтана, где по документам он располагался ранее.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии Горсовета по вопросам социальной политики и труда.

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На выделенную сумму планируют поменять асфальтовое покрытие проезжей части, провести капитальный ремонт участков тротуара, пандусов, поручней, теневых навесов, санузла и двух насосов водоотведения. Кроме того, собираются расширить песчаную зону и пробурить десять скважин с целью инженерно-геологических изысканий. А также закупить зонтики и другие пляжные принадлежности.

Инклюзивный пляж в Одессе

Об инклюзивном пляже вспомнили только сейчас из-за большого количества обращений со стороны людей с инвалидностью. Однако следует отметить, что по документам городские власти в 2019 году потратили 4 миллиона гривен на пандус, поручни и другие сооружения для колясочников на пляже 11-й станции Большого Фонтана. Поскольку оборудование не было закреплено ни за одним коммунальным предприятием, его не законсервировали на зиму. В результате часть сооружений тогда смыло в море. Сейчас же чиновники снова планируют выделение денег из бюджета на благоустройство данной территории.

Напомним, в Одессе застройщик получил документы на строительство восьмиэтажного дома возле инклюзивного пляжа. Также мы писали, что пляж одесской Черноморки опасен.

Одесса пляж Одесская область Новости Одессы море инклюзивные инициативы

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