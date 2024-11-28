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Скандал в Одесі — біля інклюзивного пляжу виросте висотка

28 листопада 2024 15:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Будівництво біля інклюзивного пляжу в Одесі — нові подробиці
Будівельні роботи біля інклюзивного пляжу. Фото: Суспільне
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Забудовник дійсно отримав документи на будівництво восьмиповерхового будинку біля інклюзивного пляжу в Одесі. Втім, судячи з усього, через великий розголос роботи відклали. 

Про це повідомив у Facebook депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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Що відомо

Політик опублікував документи, які отримав від департаменту архітектури та містобудування. У них йдеться про те, що фірма "Одесаінвестбуд" отримала умови та обмеження на будівництво адміністративної споруди, допоміжних споруди, підприємства громадського харчування та інфраструктури для відпочинку. Все це має з'явитися на місці аеросолярію та колишньої рятувальної станції.

Скандал в Одесі — біля інклюзивного пляжу виросте висотка - фото 1
Містобудівні умови. Фото: Петро Обухов
Скандал в Одесі — біля інклюзивного пляжу виросте висотка - фото 2
Містобудівні умови. Фото: Петро Обухов

"Вони (документи. — Ред.) навмисно складені так, щоб нічого не було зрозуміло. Площа забудови, під'їзди, пожежна безпека й інші моменти — "згідно з ДБН".  Єдина конкретна цифра у документі — висотність:  не вище 26,5 м. Тобто саме 8 поверхів", — говорить Петро Обухов.

Скандальні роботи

Будівельні роботи біля інклюзивного пляжу почалися 6 листопада. Тоді ж представники компанії-управителя пляжу Degas Group та активісти заявили, що ділянку хочуть забудувати. Ситуація викликала великий резонанс у суспільстві. Зрештою мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пляж "ніхто не забирає", а роботи мають виключно протиаварійний характер.

"Я хочу запевнити, що жодної багатоповерхової будівлі там не планується і не буде, і це наша принципова позиція", — наголосив міський голова. 

Втім, Петро Обухов вважає, що будівництво все-таки планується, але через протести громадськості його вирішили відкласти.

"З заяви Труханова можна зробити висновок, що поки що тимчасово будівництво запускати не будуть. Мабуть, розголос виявився болючим для міської влади, і вона вмовила дружнього забудовника відкласти роботи", — припускає депутат. 

Зазначимо, інклюзивний пляж в Одесі відкрили у 2021 році. Тут встановлений 46-метровий пандус, спеціальний ліфт та чотири спуски в воду для зручності людей з інвалідністю.

Нагадаємо, в Одесі тривають й інші будівельні скандали. Наприклад, судове протистояння щодо будівлі санаторію "Червоні зорі". Також ми писали про те, як власник зіпсував будівлю у зоні охорони ЮНЕСКО.

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