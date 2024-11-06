В Одесі зносять парковку біля інклюзивного пляжу

В Одесі розпочалося будівництво поряд з інклюзивним пляжем, відео
Вранці 6 листопада біля інклюзивного пляжу "Калетон" почалися будівельні роботи. Робітники демонтують паркування для людей з інвалідністю. Представники компанії-управителя пляжу Degas Group та активісти стверджують, що ділянку хочуть забудувати.
Про це повідомив очільник Degas Group Юрій Дегас.
Що будують
Біля пляжу працює будівельна техніка. Зносять лавки та парковку, роблять отвори в асфальті. За словами Юрія Дегаса, дозволів на роботи немає. Він стверджує, що забудовою займаються підприємства,пов'язані з відомим в Одесі бізнесменом.
"Костянтин Ткач вже почав забудовувати останні клаптики узбережжя. Причому, хочу нагадати, що будівництво на Азарова, там де був паркінг, — теж Костянтин Ткач, і там вже нема паркування", — говорить Юрій Дегас.
Чи є реакція
Одеський активіст Дем'ян Ганул вже заявив, що викликає поліцію на місце робіт. Офіційних коментарів щодо будівництва поблизу пляжу поки не було.
Зазначимо, інклюзивний пляж в Одесі відкрили у 2021 році. Тут встановлений 46-метровий пандус, спеціальний ліфт та чотири спуски в воду для зручності людей з інвалідністю
Нагадаємо, у центрі Одеси забудовник зруйнував частину будинку. Також у місті припинили незаконне будівництво поруч з будинком з однією стіною.
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