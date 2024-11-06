В Одесі зносять парковку біля інклюзивного пляжу

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Вранці 6 листопада біля інклюзивного пляжу "Калетон" почалися будівельні роботи. Робітники демонтують паркування для людей з інвалідністю. Представники компанії-управителя пляжу Degas Group та активісти стверджують, що ділянку хочуть забудувати.

Про це повідомив очільник Degas Group Юрій Дегас.

Читайте також:

Що будують

Біля пляжу працює будівельна техніка. Зносять лавки та парковку, роблять отвори в асфальті. За словами Юрія Дегаса, дозволів на роботи немає. Він стверджує, що забудовою займаються підприємства,пов'язані з відомим в Одесі бізнесменом.

"Костянтин Ткач вже почав забудовувати останні клаптики узбережжя. Причому, хочу нагадати, що будівництво на Азарова, там де був паркінг, — теж Костянтин Ткач, і там вже нема паркування", — говорить Юрій Дегас.

Чи є реакція

Одеський активіст Дем'ян Ганул вже заявив, що викликає поліцію на місце робіт. Офіційних коментарів щодо будівництва поблизу пляжу поки не було.

Зазначимо, інклюзивний пляж в Одесі відкрили у 2021 році. Тут встановлений 46-метровий пандус, спеціальний ліфт та чотири спуски в воду для зручності людей з інвалідністю

Нагадаємо, у центрі Одеси забудовник зруйнував частину будинку. Також у місті припинили незаконне будівництво поруч з будинком з однією стіною.