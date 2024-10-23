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ЮНЕСКО не захистило — у центрі Одеси забудовник зруйнував частину будинку, фото

23 жовтня 2024 10:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі забудовник спотворив центр міста
Зруйнована частина будинку на Базарній. Фото: ДАБК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На вулиці Базарній, 64, у охоронній зоні ЮНЕСКО власник самочинно демонтував частину будинку. Жодних дозвільних документів у нього немає. Тепер справою займатиметься поліція.

Про це повідомив керівник одеського управління ДАБК Олександр Авдєєв

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Забудовник зніс два внутрішньодворових триповерхових флігелів і на їхньому місці почав будувати нові. Більш того, він збільшив пляму забудови, таким чином захопивши землю, що належить місту.

ЮНЕСКО не захистило — у центрі Одеси забудовник зруйнував частину будинку, фото - фото 1
Зруйнована частина будинку на Базарній. Фото: ДАБК 

"І все це в межах комплексної охоронної зони історичної забудови центру міста, що внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, користуючись обмеженим доступом у двір, де проводили роботи", — обурюється Олександр Авдєєв.  

ЮНЕСКО не захистило — у центрі Одеси забудовник зруйнував частину будинку, фото - фото 2
Зруйнована частина будинку на Базарній. Фото: ДАБК 

Без дозволів

За словами посадовця, у замовника робіт немає ані містобудівних умов, ані дозвільних документів, які потрібні для початку будівництва. Крім того, земельна ділянка за цією адресою не передавалася у власність чи користування.

Інспектори ДАБКу викликали поліцію. Будівництво припинили. Інформацію про незаконні роботи та захоплення міської землі передали до прокуратури. 

Нагадаємо, одеська мерія судиться з власним департаментом щодо видачі дозволу на будівництво у районі Аркадії. Також в Одесі вдалося зупинити роботи, які загрожували історичному "будинку з однією стіною".

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