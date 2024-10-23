В Одессе застройщик изуродовал центр города

Разрушенная часть дома на Базарной. Фото: ГАСК

На улице Базарной, 64 в охранной зоне ЮНЕСКО владелец самочинно демонтировал часть дома. Никаких разрешительных документов у него нет. Теперь делом будет заниматься полиция.

Об этом сообщил руководитель одесского управления ГАСК Александр Авдеев.

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Застройщик снес два внутридворовых трехэтажных флигеля и на их месте начал строить новые. Более того, он увеличил пятно застройки, таким образом захватив землю, принадлежащую городу.

Разрушенная часть дома на Базарной. Фото: ГАСК

"И все это в рамках комплексной охранной зоны исторической застройки центра города, что внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, пользуясь ограниченным доступом во двор, где проводили работы", — возмущается Александр Авдеев.

Разрушена часть дома на Базарной. Фото: ГАСК

Без разрешений

По словам чиновника, у заказчика работ нет ни градостроительных условий, ни разрешительных документов, необходимых для начала строительства. Кроме того, земельный участок по этому адресу не передавался в собственность или пользование.

Инспекторы ГАСКа вызвали полицию. Строительство прекратили. Информацию о незаконных работах и захватах городской земли передали в прокуратуру.

Напомним, одесская мэрия судится с собственным департаментом по выдаче разрешения на строительство в районе Аркадии. Также в Одессе удалось остановить работы, угрожавшие историческому "дому с одной стеной".