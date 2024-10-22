В Одесі мерія судиться сама з собою через забудову

Житловий комплекс Sea View на Гагарінському плато. Фото: Будова

Касаційний господарський суд Верховного Суду виніс постанову у справі про будівництво житлового комплексу Sea View на Гагарінському плато, 4 — на місці колишнього Будинку прийомів. Певна абсурдність ситуації у тому, що міська рада судилася з одним із своїх департаментів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з постанови суду.

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Про що йдеться

Міська рада вимагала знести житловий комплекс і повернути земельну ділянку у власність громади. Відповідачами у справі виявилися фірма "Дофін" і міський департамент архітектури і містобудування. Саме ця установа видала забудовнику містобудівні умови, на підставі яких він отримав дозвіл на роботи. У мерії вважають, що рішення департаменту було незаконним, а "Дофін" порушив умови договору оренди землі, використавши ділянку не за призначенням. Річ у тім, що орендар мав обслуговувати й експлуатувати Будинок прийомів, а замість цього збудував житлові будівлі.

Касаційний господарський суд Верховного Суду частково задовольнив скаргу міськради. Справу повернули на розгляд до Господарського суду Одеської області.

Що відомо про будівництво

Наразі, на Гагарінському плато збудовано чотири будинки по 25 поверхів кожен. Квартири у житловому комплексі Sea View продаються за ціною близько 950 доларів за кв. м. Цікаво, що продавцем виступає фірма "Будова". Вона ж виступає у судовій справі на боці відповідача.

Зазначимо, що ЖК Sea View фігурує у кримінальних справах НАБУ і САП, пов'язаних з корупційними земельними схемами в Одесі.

Нагадаємо, в Одесі припинили незаконне будівництво поряд з відомим "будинком з однією стіною". Також в Одесі підприємець спотворив пам'ятник архітектури у центрі міста, встановивши на недавно відреставрованому фасаді кондиціонери.