У центрі Одеси спаплюжили пам'ятку архітектури

Начхати на місто — підприємець спотворив пам'ятку архітектури у центрі Одеси
Власник комерційного приміщення встановив кондиціонери на недавно відреставрованому фасаді будинку на розі вулиць Пушкінської та Єврейської. Це не тільки псує зовнішній вигляд пам'ятки архітектури, але й загрожує стану стін.
Про це повідомив керівник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.
Вирішив зекономити
Посадовець розповів, що всі мешканці будинку на Пушкінській, 31, вивели кондиціонери на дах. Але підприємець не став витрачати зайві кошти, встановив старі кондиціонери й не відвів дренаж.
"Тож новий реставрований фасад хай мокне, кондиціонер — це такий вид для цього декору. А на місто та його вигляд начхати. Ось таке відношення до нашої Одеси та її спадщини", — говорить Олександр Авдєєв.
Що відомо про будинок
Зазначимо, що будинок на Пушкінській, 31 побудували у 1848 році за проєктом архітектора Каетана Даллаква. Він занесений до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення під назвою "будівля складів Рабиновича". У 2021 році фасад будинку відремонтували за 10 млн грн — зокрема, відновили автентичну ліпнину.
Нагадаємо, у центрі Одеси відновили будівництво, яке загрожувало знаменитому "будинку з однією стіною". Завдяки втручанню громадськості та органів контролю, роботи вдалося припинити.
Також відремонтувати п'ять пам'яток архітектури у центрі Одеси допоможе Італія. Європейці виділять кошти, а роботи проводитимуть українські компанії.
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