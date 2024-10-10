У центрі Одеси спаплюжили пам'ятку архітектури

Кондиціонери на фасаді пам'ятки архітектури. Фото: Facebook/Олександр Авдєєв

Власник комерційного приміщення встановив кондиціонери на недавно відреставрованому фасаді будинку на розі вулиць Пушкінської та Єврейської. Це не тільки псує зовнішній вигляд пам'ятки архітектури, але й загрожує стану стін.

Про це повідомив керівник міського управління ДАБК Олександр Авдєєв.

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Вирішив зекономити

Посадовець розповів, що всі мешканці будинку на Пушкінській, 31, вивели кондиціонери на дах. Але підприємець не став витрачати зайві кошти, встановив старі кондиціонери й не відвів дренаж.

"Тож новий реставрований фасад хай мокне, кондиціонер — це такий вид для цього декору. А на місто та його вигляд начхати. Ось таке відношення до нашої Одеси та її спадщини", — говорить Олександр Авдєєв.

Що відомо про будинок

Зазначимо, що будинок на Пушкінській, 31 побудували у 1848 році за проєктом архітектора Каетана Даллаква. Він занесений до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення під назвою "будівля складів Рабиновича". У 2021 році фасад будинку відремонтували за 10 млн грн — зокрема, відновили автентичну ліпнину.

Нагадаємо, у центрі Одеси відновили будівництво, яке загрожувало знаменитому "будинку з однією стіною". Завдяки втручанню громадськості та органів контролю, роботи вдалося припинити.

Також відремонтувати п'ять пам'яток архітектури у центрі Одеси допоможе Італія. Європейці виділять кошти, а роботи проводитимуть українські компанії.