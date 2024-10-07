Біля будинку з однією стіною в Одесі припинили будівництво

У Воронцовському провулку демонтують незаконні конструкції. Фото: скриншот

Незаконні конструкції, які з'явилися біля історичного будинку у Воронцовському провулку, 4 демонтували. Днями там, попри заборону, поновили встановлення навісу, який міг знищити оптичну ілюзію, завдяки якій будівля стала знаменитою.

Про це повідомив керівник міського ДАБК Олександр Авдєєв.

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"Будівництво біля будинку з однією стіною: фінал. Незаконні конструкції, що нещодавно зʼявилися у

Воронцовському провулку, 6-А, демонтовано", — написав він.

Історія питання

Власниця будинку поряд з пам'яткою отримала дозвіл на роботи ще у 2011 році. Але у 2017 році їх проведення заборонили. Однак днями тут знову почали влаштовувати дерев'яні та металеві елементи навісу. Інспектори ДАБК склали акт про порушення і передали матеріали в Приморську адміністрацію.

Докладніше про історію захисту будинку з однією стіною читайте у нашому матеріалі.

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