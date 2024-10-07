У дома с одной стеной в Одессе прекратили строительство

В Воронцовском переулке демонтируют незаконные конструкции. Фото: скриншот

Незаконные конструкции, появившиеся у исторического дома в Воронцовском переулке, 4 демонтировали. На днях там, несмотря на запрет, возобновили установку навеса, который мог уничтожить оптическую иллюзию, благодаря которой здание стало знаменитым.

Об этом сообщил руководитель городского ГАСК Александр Авдеев.

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Воронцовскому переулку, 6-А, демонтировано", — написал он.

История вопроса

Владелец дома рядом с достопримечательностью получила разрешение на работы еще в 2011 году. Но в 2017 году их проведение запретили. Однако на днях здесь снова начали устраивать деревянные и металлические элементы навеса. Инспекторы ГАСК составили акт о нарушении и передали материалы в Приморскую администрацию.

Подробнее об истории защиты дома с одной стеной читайте в нашем материале.

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