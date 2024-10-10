В центре Одессы изуродовали памятник архитектуры

Кондиционеры на фасаде памятника архитектуры. Фото: Facebook/Александр Авдеев

Владелец коммерческого помещения установил кондиционеры на недавно отреставрированном фасаде дома на пересечении улиц Пушкинской и Еврейской. Это не только портит внешний вид памятника архитектуры, но и угрожает состоянию стен.

Об этом сообщил руководитель городского управления ГАСК Александр Авдеев.

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Чиновник рассказал, что все жители дома на Пушкинской, 31, вывели кондиционеры на крышу. Но предприниматель не стал тратить лишние средства, установил старые кондиционеры и не отвел дренаж.

"Итак, новый реставрированный фасад пусть мокнет, кондиционер — это такой вид для этого декора. А на город и его вид наплевать. Вот такое отношение к нашей Одессе и ее наследию", — говорит Александр Авдеев.

Что известно о доме

Отметим, что дом на Пушкинской, 31 был построен в 1848 году по проекту архитектора Каэтана Даллаква. Он занесен в реестр памятников архитектуры местного значения под названием "здание складов Рабиновича". В 2021 году фасад дома был отремонтирован за 10 млн грн — в частности, восстановили аутентичную лепнину.

Напомним, в центре Одессы возобновили строительство, которое угрожало знаменитому "дому с одной стеной". Благодаря вмешательству общественности и органов контроля работы удалось прекратить.

Также отремонтировать пять достопримечательностей в центре Одессы поможет Италия. Европейцы выделят средства, а работы будут проводить украинские компании.