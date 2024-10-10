В центре Одессы изуродовали памятник архитектуры

Наплевать на город — бизнесмен обезобразил памятник архитектуры в центре Одессы
Владелец коммерческого помещения установил кондиционеры на недавно отреставрированном фасаде дома на пересечении улиц Пушкинской и Еврейской. Это не только портит внешний вид памятника архитектуры, но и угрожает состоянию стен.
Об этом сообщил руководитель городского управления ГАСК Александр Авдеев.
Решил сэкономить
Чиновник рассказал, что все жители дома на Пушкинской, 31, вывели кондиционеры на крышу. Но предприниматель не стал тратить лишние средства, установил старые кондиционеры и не отвел дренаж.
"Итак, новый реставрированный фасад пусть мокнет, кондиционер — это такой вид для этого декора. А на город и его вид наплевать. Вот такое отношение к нашей Одессе и ее наследию", — говорит Александр Авдеев.
Что известно о доме
Отметим, что дом на Пушкинской, 31 был построен в 1848 году по проекту архитектора Каэтана Даллаква. Он занесен в реестр памятников архитектуры местного значения под названием "здание складов Рабиновича". В 2021 году фасад дома был отремонтирован за 10 млн грн — в частности, восстановили аутентичную лепнину.
Напомним, в центре Одессы возобновили строительство, которое угрожало знаменитому "дому с одной стеной". Благодаря вмешательству общественности и органов контроля работы удалось прекратить.
Также отремонтировать пять достопримечательностей в центре Одессы поможет Италия. Европейцы выделят средства, а работы будут проводить украинские компании.
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