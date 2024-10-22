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Победили сами себя — одесская мэрия выиграла суд у собственного департамента

22 октября 2024 10:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе мэрия судится сама с собой из-за застройки
Жилой комплекс Sea View на Гагаринском плато. Фото: Будова
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда вынес постановление по делу о строительстве жилого комплекса Sea View на Гагаринском плато, 4 — на месте бывшего Дома приемов. Определенная абсурдность ситуации состоит в том, что городской совет судился с одним из своих департаментов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления суда.

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О чем идет речь

Городской совет потребовал снести жилой комплекс и вернуть земельный участок в собственность общины. Ответчиками по делу оказались фирма "Дофин" и городской департамент архитектуры и градостроительства. Именно это учреждение выдало застройщику градостроительные условия, на основании которых он получил разрешение на работы. В мэрии считают, что решение департамента было незаконным, а "Дофин" нарушил условия договора аренды земли, использовав участок не по назначению. Дело в том, что арендатор должен был обслуживать и эксплуатировать Дом приемов, а вместо этого построил жилые здания.

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда частично удовлетворил жалобу горсовета. Дело вернули на рассмотрение в Хозяйственный суд Одесской области.

Что известно о строительстве

На Гагаринском плато построено четыре дома по 25 этажей каждый. Квартиры в жилом комплексе Sea View продаются по цене около 950 долларов за кв. м. Интересно, что продавцом выступает фирма "Будова". Она же выступает по судебному делу на стороне ответчика.

Отметим, что ЖК Sea View фигурирует в уголовных делах НАБУ и САП, связанным с коррупционными земельными схемами в Одессе.

Напомним, в Одессе прекратили незаконное строительство рядом с известным "домом с одной стеной". Также в Одессе предприниматель обезобразил памятник архитектуры в центре города, установив на недавно отреставрированном фасаде кондиционеры.

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