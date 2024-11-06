В Одессе сносят парковку у инклюзивного пляжа

Инклюзивный пляж в Одессе. Фото: Одесский горсовет

Утром 6 ноября у инклюзивного пляжа "Калетон" начались строительные работы. Рабочие демонтируют парковку для людей с инвалидностью. Представители компании-управителя пляжа Degas Group и активисты утверждают, что участок хотят застроить.

Об этом сообщил глава Degas Group Юрий Дегас.

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Что строят

У пляжа работает строительная техника. Сносят скамейки и парковку, делают отверстия в асфальте. По словам Юрия Дегаса, разрешений на работы нет. Он утверждает, что застройкой занимаются предприятия, связанные с известным в Одессе бизнесменом.

"Константин Ткач уже начал застраивать последние клочки побережья. Причем, хочу напомнить, что строительство на Азарова, там где был паркинг, — тоже Константин Ткач, и там уже нет парковки", — говорит Юрий Дегас.

Есть ли реакция

Одесский активист Демьян Ганул уже заявил, что вызывает полицию на место работ. Официальных комментариев по поводу строительства вблизи пляжа пока не было.

Отметим, инклюзивный пляж в Одессе был открыт в 2021 году. Здесь установлен 46-метровый пандус, специальный лифт и четыре спуска в воду для удобства людей с инвалидностью.

Напомним, в центре Одессы застройщик разрушил часть дома. Также в городе прекратили незаконное строительство возле дома с одной стеной.