Що будують біля пляжу в Одесі — нові подробиці

Будівельні роботи біля інклюзивного пляжу. Фото: Суспільне

Роботи біля інклюзивного пляжу в Одесі провадить власник нежитлових будівель. Він обіцяє облаштувати територію.

Про це повідомила пресслужба Одеської мерії.

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"Рішенням виконкому КП "Узберіжжя" призначили замовником з благоустрою території на пляжі Дельфін із встановленням нового сучасного інклюзивного спортивного майданчика. Роботи проводяться за позабюджетний кошт. Досягнуто домовленість із власником приватних нежитлових будівель, які вже багато років стоять у занедбаному вигляді та становлять небезпеку для відпочиваючих, в тому числі і тих хто відвідує інклюзивний пляж, облаштуванням якого проводилося у взаємодії з громадськими організаціями людей з інвалідністю, бізнесом та структурними підрозділами мерії", — розповіли у міськраді.

У мерії говорять, що з власником будівель погодили реалізацію проєкта будівництва закладу громадського харчування — виключно в межах його приватної власності. Також власник профінансує благоустрій навколишньої території з організацією зони для відпочинку та спортивного майданчика.

Зазначимо, що нежитлові будівлі за адресами пров. Дур’янівський, 2-А, 2-Б (колишній Кренкеля) в 2010 році були викуплені з комунальної власності товариством "Українська логістична компанія". В 2018 році їх придбало ТОВ "Одесаінвестбуд".

Нагадаємо, вранці 6 листопада біля інклюзивного пляжу "Калетон" почалися будівельні роботи. Робітники демонтують паркінг для людей з інвалідністю, зносять лавки та роблять отвори в асфальті. Компанія-управитель пляжу вважає такі дії незаконними. Її представники написали заяву у поліцію.

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