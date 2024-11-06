Строящиеся у пляжа в Одессе — новые подробности

Строительные работы возле инклюзивного пляжа. Фото: Суспільне

Работы у инклюзивного пляжа в Одессе производит владелец нежилых построек. Он обещает обустроить территорию.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской мэрии.

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"Решением исполкома КП "Побережье" назначили заказчиком по благоустройству территории на пляже Дельфин с установлением новой современной инклюзивной спортивной площадки. Работы проводятся за внебюджетные средства. Достигнута договоренность с владельцем частных нежилых зданий, которые уже много лет стоят в запущенном виде, в том числе и посещающих инклюзивный пляж, обустройством которого проводилось во взаимодействии с общественными организациями людей с инвалидностью, бизнесом и структурными подразделениями мэрии", — рассказали в горсовете.

В мэрии говорят, что с собственником зданий согласовали реализацию проекта строительства общепита — исключительно в пределах его частной собственности. Также владелец профинансирует благоустройство окружающей территории с организацией зоны отдыха и спортивной площадки.

Отметим, что постройки по адресам пер. Дурьяновский, 2-А, 2-Б (бывший Кренкеля) в 2010 году были выкуплены из коммунальной собственности обществом "Украинская логистическая компания". В 2018 году их приобрело ООО "Одессаинвестстрой".

Напомним, утром 6 ноября у инклюзивного пляжа "Калетон" начались строительные работы. Рабочие демонтируют паркинг для людей с инвалидностью, сносят скамейки и отверстия в асфальте. Компания-управитель пляжа считает подобные действия незаконными. Ее представители написали заявление в полицию.

Также мы писали о том, как застройщик испортил исторический центр Одессы.