Строительство возле инклюзивного пляжа в Одессе.

Строительные работы возле инклюзивного пляжа. Фото: Суспільне

Застройщик действительно получил документы на строительство восьмиэтажного дома у инклюзивного пляжа в Одессе. Впрочем, судя по всему, из-за большой огласки работы отложили.

Об этом сообщил в Facebook депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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Что известно

Политик опубликовал документы, полученные от департамента архитектуры и градостроительства. В них говорится, что фирма "Одессаинвестстрой" получила условия и ограничения на строительство административного сооружения, вспомогательных сооружений, предприятия общественного питания и инфраструктуры для отдыха. Все это должно появиться на месте аэросолярия и бывшей спасательной станции.

Градостроительные условия. Фото: Петр Обухов

Градостроительные условия. Фото: Петр Обухов

"Они (документы — Ред.) намеренно составлены так, чтобы ничего не было понятно. Площадь застройки, подъезды, пожарная безопасность и другие моменты — "согласно ДБН". Единственная конкретная цифра в документе — высотность: не выше 26,5 м. То есть как раз 8 этажей", — говорит Петр Обухов.

Скандальные работы

Строительные работы у инклюзивного пляжа начались 6 ноября. Тогда представители компании-управителя пляжа Degas Group и активисты заявили, что участок хотят застроить. Ситуация вызвала огромный резонанс в обществе. В конце концов, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что пляж "никто не забирает", а работы носят исключительно противоаварийный характер.

"Я хочу заверить, что никакого многоэтажного здания там не планируется и не будет, и это наша принципиальная позиция", — подчеркнул городской голова.

Впрочем, Петр Обухов считает, что строительство все-таки планируется, но из-за протестов общественности его решили отложить.

"Из заявления Труханова можно заключить, что пока временно строительство запускать не будут. Видимо, огласка оказалась болезненной для городских властей и она уговорила дружественного застройщика отложить работы", — предполагает депутат.

Отметим, инклюзивный пляж в Одессе был открыт в 2021 году. Здесь установлен 46-метровый пандус, специальный лифт и четыре спуска в воду для удобства людей с инвалидностью.

Напомним, в Одессе продолжаются и другие строительные скандалы. Например, судебное противостояние по зданию санатория "Красные зори" . Также мы писали о том, как владелец изуродовал здание в зоне охраны ЮНЕСКО.