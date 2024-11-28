Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка arrow

Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка

28 ноября 2024 15:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Строительство возле инклюзивного пляжа в Одессе.
Строительные работы возле инклюзивного пляжа. Фото: Суспільне
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Застройщик действительно получил документы на строительство восьмиэтажного дома у инклюзивного пляжа в Одессе. Впрочем, судя по всему, из-за большой огласки работы отложили.

Об этом сообщил в Facebook депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Читайте также:

Что известно

Политик опубликовал документы, полученные от департамента архитектуры и градостроительства. В них говорится, что фирма "Одессаинвестстрой" получила условия и ограничения на строительство административного сооружения, вспомогательных сооружений, предприятия общественного питания и инфраструктуры для отдыха. Все это должно появиться на месте аэросолярия и бывшей спасательной станции.

Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка - фото 1
Градостроительные условия. Фото: Петр Обухов
Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка - фото 2
Градостроительные условия. Фото: Петр Обухов

"Они (документы — Ред.) намеренно составлены так, чтобы ничего не было понятно. Площадь застройки, подъезды, пожарная безопасность и другие моменты — "согласно ДБН". Единственная конкретная цифра в документе — высотность: не выше 26,5 м. То есть как раз 8 этажей", — говорит Петр Обухов.

Скандальные работы

Строительные работы у инклюзивного пляжа начались 6 ноября. Тогда представители компании-управителя пляжа Degas Group и активисты заявили, что участок хотят застроить. Ситуация вызвала огромный резонанс в обществе. В конце концов, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что пляж "никто не забирает", а работы носят исключительно противоаварийный характер.

"Я хочу заверить, что никакого многоэтажного здания там не планируется и не будет, и это наша принципиальная позиция", — подчеркнул городской голова.

Впрочем, Петр Обухов считает, что строительство все-таки планируется, но из-за протестов общественности его решили отложить.

"Из заявления Труханова можно заключить, что пока временно строительство запускать не будут. Видимо, огласка оказалась болезненной для городских властей и она уговорила дружественного застройщика отложить работы", — предполагает депутат.

Отметим, инклюзивный пляж в Одессе был открыт в 2021 году. Здесь установлен 46-метровый пандус, специальный лифт и четыре спуска в воду для удобства людей с инвалидностью.

Напомним, в Одессе продолжаются и другие строительные скандалы. Например, судебное противостояние по зданию санатория "Красные зори" . Также мы писали о том, как владелец изуродовал здание в зоне охраны ЮНЕСКО.

Одесса застройка пляж строительство Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:40 Как прогнозировать курс криптовалют онлайн?

15:30 Выплаты за ранение — каков размер компенсации военным в 2024 году

15:25 Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год

15:25 Работу МСЭК кардинально изменили — что полагает новый закон

15:09 Полиция расследует аферу с военной формой в миллионы долларов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

15:07 Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка

15:05 Киевлян призвали готовиться к мощному снегопаду завтра — прогноз

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

14:56 Южная Корея не согласилась продать Украине оружие, — SBS

14:55 Россия готовится к агрессии против Запада без ограничений

15:40 Как прогнозировать курс криптовалют онлайн?

15:30 Выплаты за ранение — каков размер компенсации военным в 2024 году

15:25 Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год

15:25 Работу МСЭК кардинально изменили — что полагает новый закон

15:09 Полиция расследует аферу с военной формой в миллионы долларов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

15:07 Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка

15:05 Киевлян призвали готовиться к мощному снегопаду завтра — прогноз

14:56 Южная Корея не согласилась продать Украине оружие, — SBS

14:55 Россия готовится к агрессии против Запада без ограничений

14:38 Под Харьковом мужчина по запросу РФ совершал диверсии — фото

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году