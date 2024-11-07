В Одесі зняли арешт з будинків санаторію Червоні зорі — загроза забудови

Будівля санаторію "Червоні зорі" в Одесі. Фото: "Зелений лист"

Суд зняв арешт з будівель колишнього санаторію "Червоні зорі" на 8-й станції Великого Фонтану в Одесі. Це відкриває можливість для їхнього знесення і подальшого будівництва на цьому місці. Громадськість багато років даремно бореться за створення тут парку.

Рішення про зняття арешту ухвалив Печерський районний суд Києва.

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Подробиці справи

Санаторій "Червоні зорі" належав "Укрпрофздоровниці", але у 2001 році будівлі були продані приватній фірмі. Після цього вони декілька разів змінювали господарів. У 2018 році новий власник споруд, фірма "Будлайф Інвест" отримала від міськради дозвіл на відведення землі санаторію. Це рішення оскаржила у суді "Укрпрофздоровниця". На будівлі було накладено арешт. Згодом "Будлайф Інвест" продав нерухомість одеській фірмі "Дадіані". Саме вона домоглася скасування арешту у суді. У ЗМІ це підприємство пов'язують з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським. Останніх, нагадаємо, підозрюють у створенні злочинної організації, яка контролювала земельні оборудки у місті.

Зазначимо, що зараз у судах розглядається ще один позов щодо санаторію "Червоні зорі". Власник будівель оскаржує наказ обласного департаменту культури про присвоєння території статусу пам'ятки історії місцевого значення.

Що відомо про санаторій

За дореволюційних часів на території майбутнього санаторію розташовувалися церква і цвинтар, на якому поховано чимало відомих одеситів. У радянський період тут функціонував санаторій. Останні роки будівлі руйнуються. Тут сталося декілька масштабних пожеж. Зазначимо, що громадськість вимагає створити на цій ділянці парк. Це питання неодноразово порушували на сесії Одеської міськради, але щоразу воно не набирало необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, на ремонт санаторію в Затоці на Одещині витратять понад 1 млн грн. Також в Одесі планують перетворити туберкульозний санаторій на дитячий реабілітаційний центр.