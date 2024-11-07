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Борьба за санаторий "Красные зори" в Одессе — решение суда

7 ноября 2024 14:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе сняли арест с домов санатория Красные зори — угроза застройки
Здание санатория "Красные зори" в Одессе. Фото: "Зеленый лист"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Суд снял арест со зданий бывшего санатория "Красные зори" на 8 станции Большого Фонтана в Одессе. Это открывает возможность для их сноса и дальнейшего строительства на этом месте. Общественность много лет безуспешно борется за создание здесь парка.

Решение о снятии ареста принял Печерский районный суд Киева.

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Подробности дела

Санаторий "Красные зори" принадлежал "Укрпрофздравнице", но в 2001 году здания были проданы частной фирме. После этого они несколько раз меняли хозяев. В 2018 году новый владелец сооружений фирма "Будлайф Инвест" получила от горсовета разрешение на отвод земли санатория. Это решение обжаловала в суде "Укрпрофздравница". На здания был наложен арест. Впоследствии "Будлайф Инвест" продал недвижимость одесской фирме "Дадиани". Именно она добилась отмены ареста в суде. В СМИ это предприятие связывают с одесскими бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Последние, напомним, подозреваются в создании преступной организации, которая контролировала земельные сделки в городе.

Отметим, что сейчас в судах рассматривается еще один иск по санаторию "Красные зори". Владелец зданий оспаривает приказ областного департамента культуры о присвоении территории статуса памятника истории местного значения.

Что известно о санатории

В дореволюционные времена на территории будущего санатория располагались церковь и кладбище, на котором похоронены многие известные одесситы. В советский период здесь функционировал санаторий. В последние годы здания разрушаются. Здесь произошло несколько масштабных пожаров. Отметим, что общественность требует создать на этом участке парк. Этот вопрос неоднократно поднимался на сессии Одесского горсовета, но каждый раз не набирал необходимое количество голосов.

Напомним, на ремонт санатория в Затоке в Одесской области потратят более 1 млн грн. Также в Одессе планируется превратить туберкулезный санаторий в детский реабилитационный центр.

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