В Одесі колишній туберкульозний санаторій перероблять у реабілітаційний центр для дітей

Колишній одеський санаторій "Ластівка". Фото: Новини.LIVE

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на розробку проєкту реконструкції будівель для розміщення дитячого реабілітаційного центру. Йдеться про колишній туберкульозний санаторій "Ластівка".

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з платформи Prozorro.

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Що зроблять

Згідно з тендерною документацією, існуючі будівлі "Ластівки" мають реконструювати під приміщення лікувально-діагностичного комплексу. Зокрема, тут розмістять корпуси реабілітації, діагностики, ментального здоров'я та паліативної допомоги. Також у колишньому санаторії будуть дитячий садок, школа, укриття, футбольне поле і тенісний корт.

Проєкт мають зробити до 31 травня 2025 року. За нього мерія готова заплатити 4,4 млн грн.

Що відомо про "Ластівку"

Зазначимо, йдеться про будівлі колишнього туберкульозного санаторію "Ластівка", що існував з 1954 року. Його закрили у 2017 році. Офіційною причиною стала низка грубих порушень санітарних та пожежних норм безпеки. Зокрема, у санаторію не було системи пожежного сповіщення, просідав дах, а застарілі комунікації часто проривало. Крім того, заклад визнали нерентабельним: у ньому постійно перебувало лише від 30 до 50 дітей на 120 ліжок і більше ста співробітників. У 2021 році мерія вирішила створити на базі "Ластівки" реабілітаційний центр.

Зазначимо, санаторій знаходиться на так званій "золотій землі" біля моря на Дачі Ковалевського.

Нагадаємо, в Одесі куплять житло для дитячих будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій. Також в школах Одещини будуть нові кухні та їдальні.