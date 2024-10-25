В Одесі витратять 60 млн грн на квартири для дітей-переселенців

Сесія Одеської міської ради. Фото: Одеська мерія

Одеса отримала з державного бюджету 57,7 млн грн державної субвенції на придбання житла для будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій. На ці гроші мерія закупить для них квартири.

Таке рішення прийняли 25 жовтня на сесії Одеської міської ради.

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Відповідні зміни депутати внесли до міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та багатодітних сімей.

Рішення прийняли одноголосно і без обговорень.

Зазначимо, йдеться про шість будинків сімейного типу. Вони перебралися до Одеси з Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, усього в Одеській області до кінця року придбають 12 приміщень для дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 105 дітей.

Переселенці на Одещині

Зазначимо, за інформацією Одеської ОВА, в області проживають 140 тисяч переселенців. Це здебільшого люди, які переїхали з Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, а також з Донбасу. У самому місті Одесі станом на 1 вересня цього року зареєстровано 130334 внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо надання субсидій для внутрішньо переміщених осіб на оплату оренди житла. Також стало відомо, скільки переселенців опинилися за межею бідності.