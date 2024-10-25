Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі подарують квартири дітям-переселенцям arrow

В Одесі подарують квартири дітям-переселенцям

25 жовтня 2024 19:32
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі витратять 60 млн грн на квартири для дітей-переселенців
Сесія Одеської міської ради. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеса отримала з державного бюджету 57,7 млн грн державної субвенції на придбання житла для будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій. На ці гроші мерія закупить для них квартири.

Таке рішення прийняли 25 жовтня на сесії Одеської міської ради. 

Читайте також:

Відповідні зміни депутати внесли до міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та багатодітних сімей. 

Рішення прийняли одноголосно і без обговорень.

Зазначимо, йдеться про шість будинків сімейного типу. Вони перебралися до Одеси з Донецької, Луганської та Херсонської областей. 

Нагадаємо, усього в Одеській області до кінця року придбають 12 приміщень для дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 105 дітей.

Переселенці на Одещині

Зазначимо, за інформацією Одеської ОВА, в області проживають 140 тисяч переселенців. Це здебільшого люди, які переїхали з Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, а також з Донбасу. У самому місті Одесі станом на 1 вересня цього року зареєстровано 130334 внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо надання субсидій для внутрішньо переміщених осіб на оплату оренди житла. Також стало відомо, скільки переселенців опинилися за межею бідності.

переселенці Одеса квартири Новини Одеси діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

19:32 В Одесі подарують квартири дітям-переселенцям

19:21 Генсеку нібито відмовили у візиті в Україну — в ООН відреагували

18:59 Хотіли зірвати мобілізацію — викрито 19 адмінів Telegram-каналів

18:57 Скандал з ТЦК в Харкові — прокуратура почала розслідування

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

18:56 Я не барон — голова Одеської ОВА про розслідування журналістів

18:27 В НАК назвали причину неефективної боротьби з корупцією

18:09 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса-Рені

18:00 Священний Синод розчарований роботою глави ПЦУ — що відомо

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

19:32 В Одесі подарують квартири дітям-переселенцям

19:21 Генсеку нібито відмовили у візиті в Україну — в ООН відреагували

18:59 Хотіли зірвати мобілізацію — викрито 19 адмінів Telegram-каналів

18:57 Скандал з ТЦК в Харкові — прокуратура почала розслідування

18:56 Я не барон — голова Одеської ОВА про розслідування журналістів

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

18:27 В НАК назвали причину неефективної боротьби з корупцією

18:09 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса-Рені

18:00 Священний Синод розчарований роботою глави ПЦУ — що відомо

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

17:43 Переселенцям планують скоротити допомогу — що відомо

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні