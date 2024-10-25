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В Одессе подарят квартиры детям-переселенцам

25 октября 2024 19:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе потратят 60 млн грн на квартиры для детей-переселенцев
Сессия Одесского городского совета. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесса получила из государственного бюджета 57,7 млн грн государственной субвенции на приобретение жилья для домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий. На эти деньги мэрия закупит для них квартиры.

Такое решение было принято 25 октября на сессии Одесского городского совета.

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Соответствующие изменения депутаты внесли в городскую программу обеспечения жильем детей-сирот и многодетных семей.

Решения приняли единогласно и без обсуждений.

Отметим, речь идет о шести домах семейного типа. Они перебрались в Одессу из Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Напомним, всего в Одесской области до конца года приобретут 12 помещений для детских домов семейного типа, где воспитывается 105 детей.

Переселенцы в Одесской области

Отметим, по информации Одесской ОВД, в области проживают 140 тысяч переселенцев. Это в основном люди, которые переехали из Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, а также из Донбасса. В самом городе Одессе по состоянию на 1 сентября этого года зарегистрировано 130 334 внутренне перемещенных лица.

Напомним, Кабмин утвердил экспериментальный проект предоставления субсидий для внутренне перемещенных лиц на оплату аренды жилья. Также стало известно, сколько переселенцев оказалось за чертой бедности.

переселенцы Одесса квартиры Новости Одессы дети

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