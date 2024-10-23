В одеських школах облаштують нові їдальні

Діти обідають у шкільній їдальні. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

До кінця року 173 школи в Україні отримають цілком нові кухні та їдальні. Уряд вже виділив на це гроші. У пріоритеті — великі школи у спроможних громадах.

Про це розповів під час візиту на Одещину заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

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Реформа харчування

"До кінця року ми будемо мати нові абсолютно кухні-їдальні, які реалізовані за кошти субвенції, і в цілому по Україні це майже 150 тис. учнів, які будуть мати доступ до оновленої інфраструктури", — зазначив посадовець.

За його словами, заявки на участь у проєкті подали майже 250 об'єктів, тому міністерству довелося обирати найбільш пріоритетні.

"Ми пріоритетизували саме ті об'єкти, які ви бачите сьогодні, коли заклад освіти є досить великим, де навчається багато учнів, де громада активно співфінансує. Адже до тих 1,5 млрд грн, які виділив уряд, громади додали ще додатково 0,5 млрд грн", — розповів Андрій Сташків.

Чиновник зауважив, що у міністерстві працюють над тим, щоби у бюджет наступного року також була закладена відповідна субвенція. Це дозволить реалізувати не меншу, а можливо навіть більшу кількість проєктів.

Зазначимо, цього року уряд виділив на реформу харчування у закладах освіти понад 2 млрд грн. Це дасть змогу забезпечити якісною їжею майже 800 тисяч учнів. За словами Андрія Сташківа, з жовтня цього року вдалося зробити безплатне харчування для всіх школярів молодших класів та пільгових категорій.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE проінспектували, як і в яких умовах готують їжу школярам Одещини.

Також ми розповідали, коли учнів молодших класів в Одесі почнуть годувати безкоштовно.