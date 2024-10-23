В одесских школах обустроят новые столовые

Дети обедают в школьной столовой. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

До конца года 173 школы в Украине получат совершенно новые кухни и столовые. Правительство уже выделило на это деньги. В приоритете большие школы в состоятельных общинах.

Об этом рассказал во время визита в Одесскую область заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташков.

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Реформа питания

"До конца года мы будем иметь новые абсолютно кухни-столовые, реализованные за средства субвенции, и в целом по Украине это почти 150 тыс. учеников, которые будут иметь доступ к обновленной инфраструктуре", — отметил чиновник.

По его словам, заявки на участие в проекте подали около 250 объектов, поэтому министерству пришлось выбирать наиболее приоритетные.

"Мы приоритетизировали именно те объекты, которые вы видите сегодня, когда учебное заведение достаточно большое, где учится много учеников, где община активно софинансирует. Ведь к тем 1,5 млрд грн, которые выделило правительство, общины добавили еще дополнительно 0, 5 млрд грн", — рассказал Андрей Сташкив.

Чиновник отметил, что в министерстве работают над тем, чтобы в бюджет в следующем году также была заложена соответствующая субвенция. Это позволит реализовать не меньшее, а возможно даже большее количество проектов.

Отметим, в этом году правительство выделило на реформу питания в учебных заведениях более 2 млрд грн. Это позволит обеспечить качественной едой почти 800 тысяч учащихся. По словам Андрея Сташкива, с октября этого года удалось произвести бесплатное питание для всех школьников младших классов и льготных категорий.

Напомним, журналисты Новини.LIVE проинспектировали, как и в каких условиях готовят еду школьникам Одесчины.

Также мы рассказывали, когда учащихся младших классов в Одессе начнут кормить бесплатно.