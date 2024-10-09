Коли в Одесі учнів початкових класів годуватимуть безплатно

Діти сидять у їдальні. Фото: harmony-school

Уряд виділив кошти на харчування учнів 1-4 класів. Гроші вже надійшли. Але безплатних обідів для школярів все одно доведеться почекати.

Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

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Гроші на харчування

Кабінет міністрів 4 жовтня ухвалив постанову про надання місцевим громадам субвенції з держбюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів.

"За умовами Постанови, 70 відсотків за харчування учнів 1-4 класів — це зазначена субвенція. А ще 30 відсотків ми маємо виділити з бюджету міста Одеси", — пояснює Олена Буйневич.

Втім, рішення ще має ухвалити сесія міськради.

"Намагатимемось якнайшвидше підготувати його, будемо звертатись до депутатів підтримати, впевнена, що міська рада підтримає (одразу попереджаю запитання — ні, раніше не могли. Дивимось дату постанови) і провести тендер на цю послугу. Процедура — біля місяця", — говорить директорка департаменту.

Зазначимо, що наразі безплатні обіди у школах отримують лише діти пільгових категорій.

Нагадаємо, у Тарутинській громаді впровадили безоплатне харчування для всіх школярів.

Також в Одесі планують виділити 57,7 млн грн на допомогу будинкам сімейного типу, переміщених з прифронтових територій.