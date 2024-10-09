Когда в Одессе учащихся начальных классов будут кормить бесплатно

Дети сидят в столовой. Фото: harmony-school

Правительство выделило средства на питание учащихся 1-4 классов. Деньги уже поступили. Но бесплатных обедов для школьников все равно придется подождать.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

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Деньги на питание

Кабинет министров 4 октября принял постановление о предоставлении местным громадам субвенции из госбюджета на обеспечение питанием учащихся начальных классов.

"По условиям Постановления, 70 процентов за питание учеников 1-4 классов — это указанная субвенция. А еще 30 процентов мы должны выделить из бюджета города Одессы", — объясняет Елена Буйневич.

Впрочем, решение еще предстоит принять сессии горсовета.

"Будем стараться как можно быстрее подготовить его, будем обращаться к депутатам поддержать, уверена, что городской совет поддержит (сразу предупреждаю вопрос — нет, раньше не могли. Смотрим дату постановления) и провести тендер на эту услугу. Процедура — около месяца", — говорит директор департамента.

Отметим, что сейчас бесплатные обеды в школах получают только дети льготных категорий.

Напомним, в Тарутинской громаде внедрили бесплатное питание для всех школьников.

Также в Одессе планируют выделить 57,7 млн грн в помощь домам семейного типа, перемещенным с прифронтовых территорий.