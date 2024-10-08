В Одесі розділять майже 58 млн грн на дітей-переселенців

Засідання виконкому Одеської міськради. Фото: мерія Одеси

У вівторок, 8 жовтня, в Одесі відбулося позачергове засідання виконкому міськради. Керівництво міста вирішувало, як поділити гроші, виділені державою на допомогу переселенцям.

Про це стало відомо на засіданні виконкому.

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Що вирішили

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, до кінця року слід розподілити 57,7 млн грн державної субвенції на придбання житла для будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій.

"Наразі до Одеської міської ради надійшло шість клопотань від міських військових адміністрацій Донецької, Луганської та Херсонської областей про потребу забезпечити житлом дитячих будинках сімейного типу які обрали Одесу для життя", — розповів мер.

Зазначимо, поки йдеться не про розподіл коштів, а тільки про формування пропозицій. Рішення про це члени виконкому підтримали одноголосно.

Переселенці на Одещині

Нагадаємо, за інформацією Одеської ОВА, в області проживають 140 тисяч переселенців. Це здебільшого люди, які переїхали з Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, а також з Донбасу. У самому місті Одесі станом на 1 вересня цього року зареєстровано 130334 внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, що раніше Геннадій Труханов пообіцяв за потреби віддати весь бюджет міста на потреби Сил оборони.

Також в одній з громад Одещини харчування для школярів зробили безкоштовним.