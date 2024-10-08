В Одессе разделят почти 58 млн грн на детей-переселенцев

Заседание исполкома Одесского горсовета. Фото: мэрия Одессы

Во вторник, 8 октября, в Одессе прошло внеочередное заседание исполкома горсовета. Руководство города решало, как поделить деньги, выделенные государством в помощь переселенцам.

Об этом стало известно на заседании исполкома.

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Что решили

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, до конца года следует распределить 57,7 млн грн государственной субвенции на приобретение жилья для домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий.

"В настоящее время в Одесский городской совет поступило шесть ходатайств от городских военных администраций Донецкой, Луганской и Херсонской областей о необходимости обеспечить жильем детские дома семейного типа, которые выбрали Одессу для жизни", — рассказал мэр.

Отметим, пока речь не идет о распределении средств, а только о формировании предложений. Решение об этом члены исполкома поддержали единогласно.

Переселенцы в Одесской области

Напомним, по информации Одесской ОВД, в области проживают 140 тысяч переселенцев. Это в основном люди, которые переехали из Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, а также из Донбасса. В самом городе Одессе по состоянию на 1 сентября этого года зарегистрировано 130 334 внутренне перемещенных лица.

Отметим, что ранее Геннадий Труханов пообещал при необходимости отдать весь бюджет города на нужды сил обороны.

Также в одной из громад Одесской области питание для школьников сделали бесплатным.