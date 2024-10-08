В Одессе разделят почти 58 млн грн на детей-переселенцев

Вопрос почти на 58 млн грн — в Одессе внезапно созвали исполком
Во вторник, 8 октября, в Одессе прошло внеочередное заседание исполкома горсовета. Руководство города решало, как поделить деньги, выделенные государством в помощь переселенцам.
Об этом стало известно на заседании исполкома.
Что решили
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, до конца года следует распределить 57,7 млн грн государственной субвенции на приобретение жилья для домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий.
"В настоящее время в Одесский городской совет поступило шесть ходатайств от городских военных администраций Донецкой, Луганской и Херсонской областей о необходимости обеспечить жильем детские дома семейного типа, которые выбрали Одессу для жизни", — рассказал мэр.
Отметим, пока речь не идет о распределении средств, а только о формировании предложений. Решение об этом члены исполкома поддержали единогласно.
Переселенцы в Одесской области
Напомним, по информации Одесской ОВД, в области проживают 140 тысяч переселенцев. Это в основном люди, которые переехали из Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, а также из Донбасса. В самом городе Одессе по состоянию на 1 сентября этого года зарегистрировано 130 334 внутренне перемещенных лица.
Отметим, что ранее Геннадий Труханов пообещал при необходимости отдать весь бюджет города на нужды сил обороны.
Также в одной из громад Одесской области питание для школьников сделали бесплатным.
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