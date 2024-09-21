На Одещині зробили харчування школярів безкоштовним

Діти їдять у шкільній їдальні. Фото: УНІАН

З 15 жовтня цього року всі учні закладів освіти Тарутинської громади харчуватимуться безкоштовно. Раніше таку можливість мали лише учні молодших класів і діти пільгових категорій.

Про це повідомили у Тарутинській селищній раді.

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Що змінилося

Селищна рада на своєму засіданні внесла зміни та доповнення до бюджету громади на 2024 рік. Зокрема, депутати виділили додаткові кошти на харчування всіх школярів з 1 по 11 класи, що навчаються у закладах освіти Тарутинської громади.

Зазначимо, йдеться про 2079 учнів 14 шкіл.

Хто має право на безкоштовне харчування

За законом, безкоштовні гарячі обіди у школах можуть отримати учні молодших класів (з 1 по 4), а також:

сироти;

позбавлені батьківського піклування;

з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);

з малозабезпечених сімей;

з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

зі статусом дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Втім, місцеве самоврядування має право розширяти перелік пільгових категорій.

Нагадаємо, в одеській психіатричній лікарні розгорівся скандал через харчування пацієнтів.

Також в Одеській області планують відремонтувати шкільну їдальню за 24 мільйони гривень.