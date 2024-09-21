На Одещині зробили харчування школярів безкоштовним

В одній з громад Одещини впровадили безкоштовне харчування для школярів
З 15 жовтня цього року всі учні закладів освіти Тарутинської громади харчуватимуться безкоштовно. Раніше таку можливість мали лише учні молодших класів і діти пільгових категорій.
Про це повідомили у Тарутинській селищній раді.
Що змінилося
Селищна рада на своєму засіданні внесла зміни та доповнення до бюджету громади на 2024 рік. Зокрема, депутати виділили додаткові кошти на харчування всіх школярів з 1 по 11 класи, що навчаються у закладах освіти Тарутинської громади.
Зазначимо, йдеться про 2079 учнів 14 шкіл.
Хто має право на безкоштовне харчування
За законом, безкоштовні гарячі обіди у школах можуть отримати учні молодших класів (з 1 по 4), а також:
- сироти;
- позбавлені батьківського піклування;
- з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);
- з малозабезпечених сімей;
- з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій;
- внутрішньо переміщені особи;
- зі статусом дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
Втім, місцеве самоврядування має право розширяти перелік пільгових категорій.
Нагадаємо, в одеській психіатричній лікарні розгорівся скандал через харчування пацієнтів.
Також в Одеській області планують відремонтувати шкільну їдальню за 24 мільйони гривень.
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