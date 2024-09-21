В Одесской области сделали питание школьников бесплатным

Дети едят в школьной столовой. Фото: УНИАН

С 15 октября этого года все учащиеся учебных заведений Тарутинской громады будут питаться бесплатно. Раньше такую возможность имели только младшеклассники и дети льготных категорий.

Об этом сообщили в Тарутинском поселковом совете.

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Что изменилось

Поселковый совет на своем заседании внес изменения и дополнения в бюджет громады на 2024 год. В частности, депутаты выделили дополнительные средства на питание всех школьников с 1 по 11 классы, которые учатся в учебных заведениях Тарутинской громады.

Отметим, речь идет о 2079 учащихся 14 школ.

Кто имеет право на бесплатное питание

По закону, бесплатные горячие обеды в школах могут получить учащиеся младших классов (с 1 по 4), а также:

сироты;

лишенные родительской опеки;

с особыми образовательными потребностями, обучающиеся в специальных и инклюзивных классах (группах);

из малообеспеченных семей;

из семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Впрочем, местное самоуправление имеет право расширять список льготных категорий.

Напомним, в одесской психиатрической больнице разгорелся скандал из-за питания пациентов.

Также в Одесской области планируется отремонтировать школьную столовую за 24 миллиона гривен.