В Одесской области сделали питание школьников бесплатным

В одной из громад Одесчины ввели бесплатное питание для школьников
С 15 октября этого года все учащиеся учебных заведений Тарутинской громады будут питаться бесплатно. Раньше такую возможность имели только младшеклассники и дети льготных категорий.
Об этом сообщили в Тарутинском поселковом совете.
Что изменилось
Поселковый совет на своем заседании внес изменения и дополнения в бюджет громады на 2024 год. В частности, депутаты выделили дополнительные средства на питание всех школьников с 1 по 11 классы, которые учатся в учебных заведениях Тарутинской громады.
Отметим, речь идет о 2079 учащихся 14 школ.
Кто имеет право на бесплатное питание
По закону, бесплатные горячие обеды в школах могут получить учащиеся младших классов (с 1 по 4), а также:
- сироты;
- лишенные родительской опеки;
- с особыми образовательными потребностями, обучающиеся в специальных и инклюзивных классах (группах);
- из малообеспеченных семей;
- из семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий;
- внутренне перемещенные лица;
- со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Впрочем, местное самоуправление имеет право расширять список льготных категорий.
Напомним, в одесской психиатрической больнице разгорелся скандал из-за питания пациентов.
Также в Одесской области планируется отремонтировать школьную столовую за 24 миллиона гривен.
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