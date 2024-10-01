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Якщо треба, весь бюджет виділимо на підтримку ЗСУ, — Труханов

1 жовтня 2024 14:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Труханов пообіцяв за потреби весь бюджет міста віддати ЗСУ
Геннадій Труханов на святкуванні Дня захисників і захисниць України. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Міський голова Одеси Геннадій Труханов запевнив, що місто надає усю можливу підтримку Збройним силам України. Йдеться як про допомогу бійцям на фронті, так і про соціальні програми для їхніх родин та ветеранів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів сам Геннадій Труханов.

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За словами мера, місто вдовольняє усі заявки, які надходять від фронтових частин. Зокрема, тільки на останній сесії бійцям виділили 310 млн грн. В цілому протягом року скеровувала різним частинам на фронті понад 1,2 млрд грн. 

"Ці кошти, які є в міському бюджеті, якщо буде потрібно, всі будуть спрямовані на допомогу Збройним силам", — стверджує Геннадій Труханов.

Соціальні програми

Міський голова нагадав, що в Одесі діє декілька програм з допомоги військовим і їхнім родинам. Наприклад, цього року діти загиблих захисників отримали по 10 тис. грн до 1 вересня. Така виплата стане щорічною.

"Ми виділяємо кошти на проведення поховань. Це по всім напрямкам. Це програми "Рівність", "Здоров'я", інші соціальні програми", —  говорить Геннадій Труханов.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі і по всій країні відзначають День захисників і захисниць України. Як це було в Одесі — читайте в нашому матеріалі.

Також сьогодні відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими під час війни.

Одеса Геннадій Труханов військові Новини Одеси допомога військовим

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