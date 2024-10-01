Труханов пообіцяв за потреби весь бюджет міста віддати ЗСУ

Якщо треба, весь бюджет виділимо на підтримку ЗСУ, — Труханов
Міський голова Одеси Геннадій Труханов запевнив, що місто надає усю можливу підтримку Збройним силам України. Йдеться як про допомогу бійцям на фронті, так і про соціальні програми для їхніх родин та ветеранів.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів сам Геннадій Труханов.
Рекордна цифра
За словами мера, місто вдовольняє усі заявки, які надходять від фронтових частин. Зокрема, тільки на останній сесії бійцям виділили 310 млн грн. В цілому протягом року скеровувала різним частинам на фронті понад 1,2 млрд грн.
"Ці кошти, які є в міському бюджеті, якщо буде потрібно, всі будуть спрямовані на допомогу Збройним силам", — стверджує Геннадій Труханов.
Соціальні програми
Міський голова нагадав, що в Одесі діє декілька програм з допомоги військовим і їхнім родинам. Наприклад, цього року діти загиблих захисників отримали по 10 тис. грн до 1 вересня. Така виплата стане щорічною.
"Ми виділяємо кошти на проведення поховань. Це по всім напрямкам. Це програми "Рівність", "Здоров'я", інші соціальні програми", — говорить Геннадій Труханов.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі і по всій країні відзначають День захисників і захисниць України. Як це було в Одесі — читайте в нашому матеріалі.
Також сьогодні відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими під час війни.
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