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Загальнонаціональна хвилина мовчання — як долучилася Одеса, фото

1 жовтня 2024 10:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чимало одеситів проігнорували загальнонаціональну хвилину мовчання
Одеська вулиця під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У вівторок, 1 жовтня, о 9:00, у День захисників і захисниць України, по всій країні відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів. Долучитися до неї закликали і одеситів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Давайте всі разом і перехожі по вулиці, і проїжджаючі в автотранспорті зупинемось на хвилину, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за вільне та мирне майбутнє нашої країни, захищаючи її від агресора", — йдеться у повідомленні обласної адміністрації.  

Втім, чимало одеситів заклики проігнорували.

Загальнонаціональна хвилина мовчання — як долучилася Одеса, фото - фото 1
Площа 10 квітня під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, на площі 10 квітня та на вулиці Академіка Корольова водії продовжили свій рух, а пішоходи йшли далі по своїх справах.

Нагадаємо, раніше провести загальнонаціональну акцію пам'яті закликав президент Володимир Зеленський

"Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", — наголосив голова держави.

Зазначимо, у деяких містах о 9:00 тимчасово перекрили рух транспорту.

Нагадаємо, в Одесі родичі полонених і зниклих безвісти бійців пікетували офіс Міжнародного Червоного Хреста. Вони обвинувачували організацію у бездіяльності.

Також в Одесі родичі загиблих військових скаржаться, що з них вимагають гроші за похорон.

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