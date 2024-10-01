Многие одесситы проигнорировали общенациональную минуту молчания

Одесская улица в минуту молчания. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 1 октября, в 9:00 в День защитников и защитниц Украины по всей стране состоялась общенациональная минута молчания в память обо всех погибших воинах. Приобщиться к ней призывали и одесситов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Почтить память погибших предложили в Одесской ОВА и в мэрии города.

"Давайте все вместе, и прохожие по улице, и проезжающие в автотранспорте, остановимся на минуту, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободное и мирное будущее нашей страны, защищая ее от агрессора", — говорится в сообщении облгосадминистрации.

Впрочем, многие одесситы призывы проигнорировали.

Площадь 10 апреля во время минуты молчания. Фото: Новини.LIVE

В частности, на площади 10 апреля и на улице Академика Королева водители продолжили движение, а пешеходы шли дальше по своим делам.

Напомним, ранее провести общенациональную акцию памяти призвал президент Владимир Зеленский.

"Наша обязанность — почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. Всей страной", — подчеркнул глава государства.

Отметим, в некоторых городах в 9.00 временно перекрыли движение транспорта.

Напомним, в Одессе родственники пленных и пропавших без вести бойцов пикетировали офис Международного Красного Креста. Они обвиняли организацию в бездействии.

Также в Одессе родственники погибших военных жалуются, что с них требуют деньги за похороны.