В Одесі Червоному Хресту нагадали про українських полонених

Родичі полонених пікетують відділення МКЧХ. Фото: Новини.LIVE

У середу, 25 вересня, родичі полонених і зниклих безвісти бійців ЗСУ прийшли під стіни офісу одеського відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на вулиці Базарній. Вони обвинувачують організацію у бездіяльності та підігруванні агресору.

На акції побували журналісти Новини.LIVE.

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"Зниклі — не значить забуті"

Учасники пікету принесли плакати, прапори військових частин, а також фотографії своїх родичів, друзів та знайомих, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.

Одесити пікетують Червоний Хрест. Фото: Новини.LIVE

"Безвісти зниклі — не значить забуті", "Росіяни вбивають українських полонених", "Як швидко ви забули тих, ким пишалися", — ці та інші плакати, за словами мітингувальників, мають нагадати одеситам про долю українських захисників.

Зазначимо, що організатором акції виступив Veterans Hub Odesa.

Одесити пікетують Червоний Хрест. Фото: Новини.LIVE

"МКЧХ, почніть працювати"

Деякі учасники акції заклеїли скотчем роти. Крім того, вони принесли під офіс МКЧХ чорні мішки. На їхню думку, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мовчать про катування полонених у Росії. Також родичі бійців стверджують, що МКЧХ не впливає на обміни полонених.

Учасниця пікету Червоного Хреста в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Поясніть дитини, де її тато? Чому МКЧХ ховається? Виходьте до нас, ми готові з вами говорити!", — говорить дружина полоненого.

Відзначимо, що з відділення МКЧХ до пікетувальників ніхто не вийшов. Більш того, з будівлі зняли таблички організації.

Нагадаємо, військовий з Одещини Сергій Гнезділов публічно заявив, що йде у СЗЧ допоки не будуть визначені терміни служби для піхотинців ЗСУ.

Також журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи донатять вони на Збройні Сили.