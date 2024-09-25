В Одессе Красному Кресту напомнили об украинских пленниках

В Одессе семьи пленных пикетировали Красный Крест — фото
В среду, 25 сентября, родственники пленных и пропавших без вести бойцов ВСУ пришли под стены офиса одесского отделения Международного комитета Красного Креста (МККК) на улице Базарной. Они обвиняют организацию в бездействии и подыгрывании агрессору.
На акции побывали журналисты Новини.LIVE.
"Пропавшие — не значит забытые"
Участники пикета принесли плакаты, флаги воинских частей, а также фотографии своих родственников, друзей и знакомых, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.
"Без вести пропавшие — не значит забытые", "Россияне убивают украинских пленных", "Как быстро вы забыли тех, кем гордились", — эти и другие плакаты, по словам митингующих, должны напомнить одесситам о судьбе украинских защитников.
Отметим, что организатором акции выступил Veterans Hub Odesa.
"МККК, начните работать"
Некоторые участники акции заклеили скотчем роты. Кроме того, они принесли под офис МККК черные мешки. По их мнению, представители Международного комитета Красного Креста молчат о пытках пленных в России. Также родственники бойцов утверждают, что МККК не влияет на обмены пленных.
"Объясните ребенку, где его папа? Почему МККК прячется? Выходите к нам, мы готовы с вами говорить!" — говорит жена пленного.
Отметим, что из отделения МККК к пикетчикам никто не вышел. Более того, со здания сняли таблички организации.
Напомним, военный из Одесчины Сергей Гнездилов публично заявил, что идет в СОЧ, пока не будут определены сроки службы для пехотинцев ВСУ.
Также журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, донатят ли они на Вооруженные Силы.
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