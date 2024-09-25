В Одессе Красному Кресту напомнили об украинских пленниках

Родственники пленных пикетируют отделение МККК. Фото: Новини.LIVE

В среду, 25 сентября, родственники пленных и пропавших без вести бойцов ВСУ пришли под стены офиса одесского отделения Международного комитета Красного Креста (МККК) на улице Базарной. Они обвиняют организацию в бездействии и подыгрывании агрессору.

На акции побывали журналисты Новини.LIVE.

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"Пропавшие — не значит забытые"

Участники пикета принесли плакаты, флаги воинских частей, а также фотографии своих родственников, друзей и знакомых, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Одесситы пикетируют Красный Крест. Фото: Новини.LIVE

"Без вести пропавшие — не значит забытые", "Россияне убивают украинских пленных", "Как быстро вы забыли тех, кем гордились", — эти и другие плакаты, по словам митингующих, должны напомнить одесситам о судьбе украинских защитников.

Отметим, что организатором акции выступил Veterans Hub Odesa.

Одесситы пикетируют Красный Крест. Фото: Новини.LIVE

"МККК, начните работать"

Некоторые участники акции заклеили скотчем роты. Кроме того, они принесли под офис МККК черные мешки. По их мнению, представители Международного комитета Красного Креста молчат о пытках пленных в России. Также родственники бойцов утверждают, что МККК не влияет на обмены пленных.

Участница пикета Красного Креста в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Объясните ребенку, где его папа? Почему МККК прячется? Выходите к нам, мы готовы с вами говорить!" — говорит жена пленного.

Отметим, что из отделения МККК к пикетчикам никто не вышел. Более того, со здания сняли таблички организации.

Напомним, военный из Одесчины Сергей Гнездилов публично заявил, что идет в СОЧ, пока не будут определены сроки службы для пехотинцев ВСУ.

Также журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, донатят ли они на Вооруженные Силы.