Донати на армію: як допомагають одесити ЗСУ

Людина тримає банку для донатів. Фото: freepick

За понад два роки повномасштабної війни збори коштів у соцмережах стали для українців звичним явищем. Усе почалося з допомоги армії, однак Росія намагається знищити усе живе в нашій країні, тож люди збирають на все: тваринам, літнім людям, дітям та навіть природі.

У Міжнародний день благодійництва журналісти Новини.LIVE запитали, на що та як часто донатять одесити.

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Допомога армії

Більшість одеситів впевнено відповіли, що донатять досить часто і найчастіше на армію. Адже саме від забезпечення ЗСУ залежить наше спільне майбутнє. Зокрема, одеситка Вікторія наголошує на тому, що гроші ще заробляться, а для бійців на передовій від них залежить життя.

"Кожного дня доначу. Бачу багато посилань у соцмережах, і дивлюся, хто більше потребує. І це все на ЗСУ", — каже Вікторія.

Одеситка Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Також дівчину підтримує й інша одеситка. Але Юлія вже більш вибірково ставиться до зборів, бо в мережі зараз дуже багато шахраїв, які спекулюють на армії. Тож вона перераховує кошти лише на "банки" знайомих.

"Доначу, але лише на якісь локальні збори, не від великих фондів. Десь раз на тиждень вдається, в основному на армію", — додає Юлія.

Містянка Юлія. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонери також донатять

Варто зазначити, що допомагати фронту намагається не лише молодь, а й старше покоління. Сергій та Наталя вже на пенсії, але щонайменше кожного місяця донатять. Крім того, розповсюджують перевірені збори серед своїх знайомих, щоб швидше закрити усі запити бійців.

"На армію донатимо, але лише на перевірені збори. Ми пенсіонери, тож не вдається часто допомагати. Але коли є гроші, одразу перераховуємо", — наголошують Сергій та Наталя.

Пенсіонери Сергій та Наталя. Фото: Новини.LIVE

Не на часі

Але знайшлися і такі люди, які зараз зовсім не донатять. На думку Поліни, це не на часі, адже в українців немає такої згуртованості, яка була на початку війни. До того ж вона не може бути впевнена, на що саме йдуть ці кошти.

"Ні, я не доначу. У мене тато їздить на передову допомагати хлопцям. А особисто я нічого не роблю", — підсумовує Аліна.

Аліна з подругою Поліною. Фото: Новини.LIVE

Соціальні дослідження вказують на те, що цього року українці стали менше донатити. Перш за все це повʼязано з рівнем доходу. Проте не припиняють допомагати у будь-який інший спосіб, наближаючи нашу перемогу.