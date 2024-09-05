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Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

5 сентября 2024 18:33
Рвачова Анастасия - редактор
Донаты на армию: как помогают одесситы ВСУ
Человек, держащий банку для донатов. Фото: freepick
Рвачова Анастасия - редактор

За более чем два года полномасштабной войны сбор средств в соцсетях стал для украинцев привычным явлением. Все началось с помощи армии, однако Россия пытается уничтожить все живое в нашей стране, поэтому люди собирают на все:  животным, пожилым людям, детям и даже природе.

В Международный день благотворительности журналисты Новини.LIVE спросили, на что и как часто донатят одесситы.

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Помощь армии

Большинство одесситов уверенно ответили, что донатят довольно часто и чаще всего на армию. Ведь именно от обеспечения ВСУ зависит наше общее будущее. В частности, одесситка Виктория отмечает, что деньги еще заработаются, а для бойцов на передовой от них зависит жизнь.

"Каждый день доначу. Вижу много ссылок в соцсетях и смотрю, кто больше нуждается. И это все на ВСУ", — говорит Виктория.

Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Виктория. Фото: Новини.LIVE

Также девушку поддерживает и другая одесситка. Но Юлия уже более избирательно относится к сборам, потому что в сети сейчас очень много мошенников, спекулирующих на армии. Так что она перечисляет средства только на "банки" знакомых.

"Доначу, но только на какие-то локальные сборы, не от крупных фондов. Где-то раз в неделю удается, в основном на армию", — добавляет Юлия.

Городенка Юлия. Фото: Новини.LIVE
Городенка Юлия. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеры также донатят

Стоит отметить, что помогать фронту стараются не только молодежь, но и старшее поколение. Сергей и Наталья уже на пенсии, но минимум каждый месяц донатят. Кроме того, распространяют проверенное сборы среди своих знакомых, чтобы поскорее закрыть все запросы бойцов.

"На армию донатим, но только на проверенные  сборы. Мы пенсионеры, поэтому не удается часто помогать. Но когда есть деньги, сразу перечисляем", — подчеркивают Сергей и Наталья.

Пенсионеры Сергей и Наталья. Фото: Новини.LIVE
Пенсионеры Сергей и Наталья. Фото: Новини.LIVE

Не ко времени

Но нашлись и такие люди, которые сейчас совсем не донатят. По мнению Полины, это не ко времени, ведь у украинцев нет такой сплоченности, которая была в начале войны. К тому же она не может быть уверена, на что идут эти средства.

"Нет, я не доначу. У меня папа ездит на передовую помогать ребятам. А лично я ничего не делаю", — заключает Алина.

Алина с подругой Полиной. Фото: Новини.LIVE
Алина с подругой Полиной. Фото: Новини.LIVE

Социальные исследования указывают на то, что в этом году украинцы стали меньше донатить. Прежде всего, это связано с уровнем дохода. Однако не прекращают помогать любым другим способом, приближая нашу победу.

Одесса война ВСУ украинцы армия Одесская область опрос Новости Одессы донат

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