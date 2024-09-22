Бійці ГУР провели добу у морі, коли звільняли Зміїний

Українські військові на острові Зміїний. Фото: Армія Inform

У липні 2022 року українські розвідники, піднявши прапор над островом Зміїний, вимушені були більше доби провести у відкритому морі. Їм довелося всю ніч боротися зі стихією.

Про це йдеться у публікації Wall Street Journal.

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За словами офіцера спецпідрозділу ГУР "Тимура", спершу треба було перевірити, чи ворог залишив острів. На випадок полону або потрапляння у румунські територіальні води спецпризначенці маскувалися під туристів — зокрема, одягли шорти та гавайські сорочки.

Після того, як останні російські солдати евакуювалися зі Зміїного, бійці ГУР вирушили туди й встановили на острові український прапор. Тим часом погода погіршилася. На зворотному шляху шторм вивів з ладу два мотори човна спецпризначенців. Їм довелося пересідати на надувний човен без мотора і користуватися веслами.

Течія віднесла човен у відкрите море. Всю ніч військовим доводилося вичерпувати воду і накачувати човен помпою. Загалом у гумовому човні бійці провели 28 годин. Зрештою їм вдалося по рації зв'язатися з командуванням, і до них вислали гелікоптер.

Раніше в МВС показали, який вигляд має острів Зміїний зараз.

Також бійці ВМС розповіли, як врятували Одеський порт від катастрофи.