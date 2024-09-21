Поляки зробили важливий подарунок одеській бригаді Нацгвардії

Машина, яку поляки передали одеським нацгвардійцям. Фото: Facebook

Бійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України отримали у подарунок від благодійного фонду "Братнє Серце" та польської організації Auto Partner S.A. автомобіль. Це вже далеко не перша допомога одеським нацгвардійцям від польських партнерів.

Про це повідомили у пресслужбі 11-ї бригади.

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У Нацгвардії стверджують, що за останні 2,5 роки Auto Partner S.A. передала для потреб українських захисників 8 автомобілів, серед яких — автомобіль швидкої допомоги, евакуатор та 6 багатофункціональних позашляховиків.

"Вони з перших днів війни активно беруть участь у наданні гуманітарної допомоги як цивільному населенню, так і нашим військовим. Завдяки їхнім зусиллям, ми отримуємо все необхідне — одяг для поранених, продукти харчування для дітей, які були змушені залишити зону бойових дій, засоби гігієни та багато іншого", — відзначив голова фонду "Братнє Серце" Ігор Шпагін.

Що відомо про бригаду

Одеська 11-та бригада охорони громадського порядку була розгорнута у жовтні 2019 року на базі 49-го полку. Її першим командиром став полковник В’ячеслав Краснопольський. У серпні 2021 року бригада отримала почесне найменування "імені Михайла Грушевського". З початку повномасштабного вторгнення РФ підрозділ виконує бойові завдання у зоні бойових дій.

Нагадаємо, днями бійці 11-ї бригади Нацгвардії показали, як трощать ворога на фронті.

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